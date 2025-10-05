Ue commissione giuridica | Persecuzione su Salis
Due fattori giocano in favore di Ilaria Salis: il voto segreto e Viktor Orbán. La decisione finale sulla revoca dell’immunità parlamentare per l’eurodeputata di Avs si terrà martedì 7 ottobre . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
In questa notizia si parla di: commissione - giuridica
Ilaria Salis, no della Commissione giuridica Ue alla revoca dell'immunità: ora decide la plenaria
Arrestata nel 2023 durante una manifestazione contro l’estrema destra, l'eurodeputata ottiene il primo sostegno della Commissione giuridica dell’Eurocamera. Ma il dibattito resta aperto. Decisione definitiva a ottobre
La Commissione giuridica (Juri) del parlamento europeo ha respinto la richiesta dell’Ungheria di revocare l’immunità a Ilaria Salis, eurodeputata di Alleanza verdi e sinistra (Avs), accusata tra l’altro di aver aggredito due neonazisti. Dopo oltre un anno di deten - facebook.com Vai su Facebook
La commissione Affari giuridici del Parlamento Europeo ha respinto la richiesta presentata dal governo ungherese di revocare l’immunità giuridica per Ilaria Salis. Il voto della commissione non è definitivo - X Vai su X
IMMUNITA' Ilaria Salis, la Commissione giuridica Ue respinge la richiesta di revoca dell’immunità - La votazione plenaria, prevista per il 7 ottobre a Strasburgo, sarà quella che determinerà il destino dell’eurodeputata ... Come scrive statoquotidiano.it
Ilaria Salis spiega cosa le succederebbe se venisse revocata l'immunità: "Persecuzione certa in Ungheria" - Ilaria Salis ribadisce i rischi che correrebbe se dovesse tornare a processo in Ungheria, in caso di revoca della sua immunità al Parlamento Europeo ... Riporta virgilio.it