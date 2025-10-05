Udinese-Cagliari le pagelle | Bayo spreca 4 Caprile portiere magico 7

Atta è il migliore in campo tra gli uomini di Runjaic, pesano gli errori sotto porta anche di Zaniolo. Per gli ospiti bene Folorunsho nelle due fasi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

udinese cagliari le pagelle bayo spreca 4 caprile portiere magico 7

© Gazzetta.it - Udinese-Cagliari, le pagelle: Bayo spreca (4), Caprile portiere magico (7)

In questa notizia si parla di: udinese - cagliari

udinese cagliari pagelle bayoUdinese-Cagliari, le pagelle: Borrelli non delude. Zé Pedro macchia la prestazione - Il match al Bluenergy Stadium tra Udinese e Cagliari è appena terminato: le pagelle dei protagonisti rossoblù in Friuli. Segnala calciocasteddu.it

udinese cagliari pagelle bayoUdinese-Cagliari 1-1, pagelle: Zaniolo e Bayo sciagurati. Caprile super, Borrelli spietato. Atta pericoloso, Davis insufficiente - Balzo prodigioso sul destro di Atta che si impenna all'improvviso. Si legge su eurosport.it

