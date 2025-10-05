Udinese-Cagliari 1 | 1 | I bianconeri sprecano troppo e finisce in parità
L'Udinese va prima sotto – nella prima frazione – con Borrelli, poi recupera nella ripresa con Kabasele. Oltre a quello ci sono un palo di Zaniolo e una traversa di Atta nei primi 45 minuti e due super occasioni – per Zaniolo e Bayo – nella seconda parte di gara che non vengono capitalizzate. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
