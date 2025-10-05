Udinese Cagliari 1-1 LIVE | pareggia Kabasele!
Udinese Cagliari, al Bluenergy Stadium, la sfida valida per la sesta giornata di Serie A: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Al Bluenergy Stadium di Udine va in scena il lunch match della 6ª giornata di Serie A 2025-2026: l’Udinese di Kosta Runjaic ospita il Cagliari guidato da Fabio Pisacane in una sfida che . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Premiati gli sforzi dell'Udinese: a segno Kabasele, contro il Cagliari punteggio sull'1-1 - Dopo numerosi tentativi non andati a segno, l'Udinese riesce a trovare il pareggio. Segnala tuttomercatoweb.com
Udinese-Cagliari 0-1 al 45': Borrelli si sblocca in campionato, due pali per i friulani - Partita comunque complicata per i rossoblù, coi friulani che colpiscono due legni e Mina uscito ... Da unionesarda.it