Udinese-Cagliari 1-1 a Borrelli risponde Kabasele
Le due squadre restano appaiate a metà classifica con 8 punti. UDINE - Cagliari e Udinese non si fanno del male. Le due squadre, impegnate nel match del Bluenergy Stadium valevole per la sesta giornata di Serie A 20252026, non vanno oltre un pareggio per 1-1: al vantaggio di Gennaro Borrelli rispon.
Cagliari e Udinese, due club di Serie A al centro dell’interesse statunitense
Coppa Italia sedicesimi: Cagliari-Frosinone, Udinese-Palermo e Milan-Lecce con formazioni e programma TV
Udinese e Cagliari avanzano in Coppa Italia. Agli ottavi sfide con Juve e Napoli
Serie A. Udinese-Cagliari 1-1. Alle 15 Bologna-Pisa e Fiorentina-Roma - 1): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodo, Nicolussi Caviglia, Mandragora, Gosens; Fazzini, Gudmundsson; Kean. Secondo msn.com
Udinese – Cagliari 1-1, cronaca e highlights: Kabasele risponde a Borrelli! – VIDEO - 1, cronaca e highlights: la sblocca Borrelli nel primo tempo, pareggia Kabasele. Scrive generationsport.it