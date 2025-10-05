Udine-Tarvisio chiusure notturne sulla A23 tra Pontebba e Tarvisio Nord | ecco quando sarà

Sulla A23 Udine–Tarvisio, per consentire lavori di manutenzione degli impianti elettrici delle gallerie, sarà chiuso il tratto Pontebba–Tarvisio Nord in direzione del confine di Stato nelle notti di mercoledì 8 e giovedì 9 ottobre, dalle 22:00 alle 6:00. Durante la chiusura non saranno. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

In questa notizia si parla di: udine - tarvisio

A23 Udine-Tarvisio, chiusure notturne fino all’8 agosto: ecco tratte e percorsi alternativi

A23 Udine-Tarvisio, chiusura notturna tra Pontebba e Carnia per lavori alle gallerie

A23 Udine-Tarvisio, chiusura notturna tra Pontebba e Carnia per lavori alle gallerie

++ A23 UDINE-TARVISIO, CHIUDE PER UNA NOTTE LA STAZIONE GEMONA OSOPPO ++ https://www.friulioggi.it/cronaca/a23-udine-tarvisio-chiusa-una-notte-stazione-gemona-osoppo-2-ottobre-2025/ #fvg #friulioggi - facebook.com Vai su Facebook

Udine-Tarvisio, chiusure notturne sulla A23 tra Pontebba e Tarvisio Nord: ecco quando sarà - Per i veicoli leggeri l'uscita obbligatoria sarà a Pontebba con proseguimento sulla SS13 Pontebbana attraverso l’abitato di Tarvisio e rientro in autostrada a Tarvisio Nord. Scrive udinetoday.it