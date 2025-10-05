Ucraina treno con 110 italiani sfiorato da raid russi su Leopoli Zelensky | Contro di noi 50 missili e 500 droni 5 morti

Roma, 5 ottobre 2025 – Questa notte 110 attivisti italiani su un treno partito da Kiev si sono trovati sotto il massiccio attacco russo contro Leopoli. Lo scrive Sir, il Servizio Informazione Religiosa. Il raid russo che ha colpito l'Ucraina ha sfiorato anche il convoglio sul quale viaggiano gli attivisti italiani di ritorno dalla decima missione Mean - Movimento europeo di azione non violenta - partiti da Kiev e diretti al confine polacco. E' di 5 morti e di 10 feriti il bilancio dell' attacco russo della scorsa notte contro l'Ucraina, lanciato con "oltre 50 missili e circa 500 droni d'attacco". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

