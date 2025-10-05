Ucraina treno con 110 italiani sfiorato da raid russi Il racconto dell' attivista Paolo Della Rocca
Il Movimento di volontariato Italiano era impegnato in un viaggio di solidarietà alle popolazioni ucraine in guerra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
UCRAINA | "Ho parlato con Francesco Scoppola, presidente dell'associazione degli scout cattolici: 110 pacifisti erano sul treno che ha attraversato una zona in cui i russi hanno lanciato missili. Sono in Polonia, stanno bene". Lo scrive il ministro degli Esteri Taj - X Vai su X
Su tutta l'Ucraina 500 tra droni e missili. A Leopoli quattro morti, sfiorato un treno con 110 volontari italiani. La Polonia alza i jet temendo sconfinamenti. Putin: l'invio di Tomahawk all'Ucraina distruggerebbe le nostre relazioni con gli Stati Uniti. Tutti gli aggiorna - facebook.com Vai su Facebook
Attacco russo sull'Ucraina, treno con 110 italiani sfiorato dai raid su Leopoli. Tajani: 'Stanno bene' - Sir: 'Il gruppo di pacifisti era in viaggio da Kiev verso la Polonia'. Lo riporta ansa.it
Ucraina, treno con 110 italiani sfiorato da raid russi su Leopoli. Zelensky: “Contro di noi 50 missili e 500 droni, 5 morti”. Jet polacchi in volo - Sir: il gruppo di pacifisti era in viaggio verso la Polonia. quotidiano.net scrive