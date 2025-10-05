Ucraina treno con 110 italiani sfiorato da raid russi Il racconto dell' attivista Paolo Della Rocca

Quotidiano.net | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Movimento di volontariato Italiano era impegnato in un viaggio di solidarietà alle popolazioni ucraine in guerra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

ucraina treno con 110 italiani sfiorato da raid russi il racconto dell attivista paolo della rocca

© Quotidiano.net - Ucraina, treno con 110 italiani sfiorato da raid russi. Il racconto dell'attivista Paolo Della Rocca

In questa notizia si parla di: ucraina - treno

Germania, 16enne ucraina spinta sotto un treno: arrestato migrante di origini irachene

Fugge dalla guerra negli Usa, 23enne ucraina uccisa a coltellate da un senzatetto su un treno a Charlotte: diffuso il video della brutale aggressione

Fugge dalla guerra negli Usa, 23enne ucraina uccisa a coltellate da un senzatetto su un treno: diffuso il video della brutale aggressione

ucraina treno 110 italianiAttacco russo sull'Ucraina, treno con 110 italiani sfiorato dai raid su Leopoli. Tajani: 'Stanno bene' - Sir: 'Il gruppo di pacifisti era in viaggio da Kiev verso la Polonia'. Lo riporta ansa.it

ucraina treno 110 italianiUcraina, treno con 110 italiani sfiorato da raid russi su Leopoli. Zelensky: “Contro di noi 50 missili e 500 droni, 5 morti”. Jet polacchi in volo - Sir: il gruppo di pacifisti era in viaggio verso la Polonia. quotidiano.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Ucraina Treno 110 Italiani