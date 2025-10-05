Ucraina ondata di attacchi russi al confine e la Polonia fa decollare i caccia

Nuove ondate di attacchi con droni sono state lanciate durante la notte dalle forze russe contro diverse località dell'Ucraina, dove sono scattate le sirene dell'allarme aereo in varie regioni. Ad annunciarlo sono state questa mattina le forze di difesa ucraine. Zaporizhzhya è stata colpita da un attacco combinato di droni e aerei alle prime ore di oggi, ha dichiarato su Telegram l'amministratore militare regionale Ivan Fedorov. Almeno 10 droni e bombe guidate hanno colpito la città, uccidendo una persona e ferendone almeno altre nove, ha aggiunto. La fornitura di acqua ed elettricità è stata interrotta in diversi distretti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

