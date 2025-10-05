Ucraina ondata di attacchi russi al confine e la Polonia fa decollare i caccia
Nuove ondate di attacchi con droni sono state lanciate durante la notte dalle forze russe contro diverse località dell'Ucraina, dove sono scattate le sirene dell'allarme aereo in varie regioni. Ad annunciarlo sono state questa mattina le forze di difesa ucraine. Zaporizhzhya è stata colpita da un attacco combinato di droni e aerei alle prime ore di oggi, ha dichiarato su Telegram l'amministratore militare regionale Ivan Fedorov. Almeno 10 droni e bombe guidate hanno colpito la città, uccidendo una persona e ferendone almeno altre nove, ha aggiunto. La fornitura di acqua ed elettricità è stata interrotta in diversi distretti. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: ucraina - ondata
Ho un primo aggiornamento per #EccomiQui per l'Ucraina. Ma prima di ogni cosa: GRAZIE!!! Una vera ondata di generosità ci sta travolgendo! cc @santegidionews @UKRinIT @ftantoniogallo Qui il link del video su youtube https://youtu.be/bxQcH8-WAqo - X Vai su X
#Guerra in #Ucraina: morti e feriti, Zelensky denuncia attacchi contro obiettivi civili Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha criticato la Russia per la nuova ondata di attacchi, che ha ucciso almeno quattro persone a Kiev, tra cui un bambino, e l'ha accusat - facebook.com Vai su Facebook
Ucraina, ondata di attacchi russi al confine e la Polonia fa decollare i caccia - Nuove ondate di attacchi con droni sono state lanciate durante la notte dalle forze russe contro diverse località dell'Ucraina, dove sono ... Si legge su iltempo.it
Guerra Ucraina, attacco di droni su larga scala. La Polonia fa decollare i jet: «Minacce al confine, garantire sicurezza aerea» - La Polonia ha fatto fatto decollare i propri aerei per garantire la sicurezza aerea dopo che la Russia ha lanciato attacchi nella regione ucraina di Leopoli, vicino al confine polacco. Riporta ilmessaggero.it