Ucraina nuovo attacco russo su larga scala | bombardamenti vicino treno con attivisti italiani

In Ucraina nella notte la Russia ha lanciato un attacco su larga scala con droni contro varie città. Interessate dal raid anche alcune città della parte occidentale del Paese come Leopoli e Ivano-Frankivsk. Nel mirino anche Zaporizhzhia. Lo ha reso noto il governatore locale Ivan Fedorov spiegando che ci sono interruzioni della fornitura di energia elettrica e di acqua. Sarebbero stati colpiti anche edifici residenziali. Il primo bilancio è di una vittima e almeno nove feriti, tra cui una ragazza di 16 anni. L’ultimo pesante raid ha sfiorato anche un convoglio sul quale sono a bordo 110 attivisti italiani di rientro dalla decima missione nel Paese del Mean, Movimento Europeo di Azione Nonviolenta, di ritorno da Kharkiv. 🔗 Leggi su Lapresse.it

