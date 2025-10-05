Ucraina notte di raid | sfiorato un convoglio con attivisti italiani la Polonia mobilita difese

“Ieri sera, l’Ucraina, è stata nuovamente sottoposta a un attacco congiunto russo: oltre 50 missili e circa 500 droni d’attacco“. A dirlo è Volodymyr Zelensky, nell’ennesimo post su X dedicato purtroppo alla comunicazione degli attacchi che il suo Paese deve continuare a subire per mano russa. Una notte scandita dalle esplosioni di raid senza sosta . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

ucraina notte di raid sfiorato un convoglio con attivisti italiani la polonia mobilita difese

