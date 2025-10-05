Ucraina notte di raid | sfiorato un convoglio con attivisti italiani la Polonia mobilita difese
“Ieri sera, l’Ucraina, è stata nuovamente sottoposta a un attacco congiunto russo: oltre 50 missili e circa 500 droni d’attacco“. A dirlo è Volodymyr Zelensky, nell’ennesimo post su X dedicato purtroppo alla comunicazione degli attacchi che il suo Paese deve continuare a subire per mano russa. Una notte scandita dalle esplosioni di raid senza sosta . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
UCRAINA | Questa notte 110 attivisti italiani su un treno partito da Kiev si sono trovati sotto il massiccio attacco russo contro Leopoli. Il raid che ha colpito l'Ucraina ha sfiorato anche il convoglio sul quale viaggiano gli attivisti italiani. #ANSA - X Vai su X
UCRAINA | Nella notte droni ucraini hanno attaccato la città di Kirishi, nella regione di Leningrado, in Russia, colpendo una delle più grandi raffinerie di petrolio del Paese: Kirishinefteorgsintez (Kinef). Lo riferisce la Ukrainska Pravda, citando canali Telegram r - facebook.com Vai su Facebook
