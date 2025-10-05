Notte di fuoco in Ucraina. La Russia ha sferrato un nuovo, pesantissimo attacco su più fronti, colpendo la regione di Leopoli, a pochi chilometri dal confine polacco. Il bilancio parla di 4 vittime e diversi edifici residenziali distrutti, mentre parte della città è rimasta senza corrente. Esplosioni che hanno illuminato il cielo dell’Ucraina occidentale, costringendo Varsavia a reagire: i jet dell’aeronautica sono decollati per garantire la sicurezza aerea e proteggere i confini della Nato, mentre i sistemi di difesa radar sono stati portati al massimo livello di allerta. Secondo le autorità ucraine, oltre 50 missili e circa 500 droni kamikaze sono stati lanciati contro il Paese nella notte. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, massiccio attacco russo su Leopoli: la reazione di Varsavia