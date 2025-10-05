Ucraina giorno 1.320 di guerra | le notizie in diretta
Graduale ripresa dei voli a Monaco di Baviera dopo la nuova chiusura dell'aeroporto per sorvolo di droni. La Casa Bianca: "Prendiamo molto sul serio le provocazioni russe in Europa". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Da Kharkiv, una proposta a tutte le fraternità nel giorno del Transito Alcuni francescani secolari, in questi giorni, sono in Ucraina per partecipare come OFS d'Italia all'iniziativa del MEAN Movimento Europeo Azione Nonviolenta e celebrare il Giubileo della
Guerra Ucraina Russia, Zelensky: "Attacco russo su stazione, decine di feriti". DIRETTA
Guerra Ucraina, doppio attacco con drone russo su stazione: colpito treno passeggeri da "terroristi russi" Zelensky: «Almeno 30 feriti» - «L'Ue è al fianco dell'Ucraina mentre il suo popolo soffre ancora una volta per mano della barbarie russa.