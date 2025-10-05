Ucraina | drone non esploso sul tetto del salumificio pericolo per l’azienda dell’imprenditore pugliese Paolo Chiafele di Martina Franca
Scrive Paolo Chiafele: I russi hanno colpito hub vicino al salumificio a Leopoli però non è esploso. È sul tetto. Dall’hub distribuiamo i prodotti di pane, dolci, anche i prodotti della mia azienda Mastro Paolo. Per oggi non lavoreremo, domani saro personalmente a Leopoli. L'articolo Ucraina: drone non esploso sul tetto del salumificio, pericolo per l’azienda dell’imprenditore pugliese Paolo Chiafele, di Martina Franca proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Ucraina: drone non esploso sul tetto del salumificio, pericolo per l'azienda dell'imprenditore pugliese Paolo Chiafele, di Martina Franca - Dall'hub distribuiamo i prodotti di pane, dolci, anche i prodotti della mia azienda Mastro Paolo.