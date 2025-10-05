Ucraina | drone non esploso sul tetto del salumificio pericolo per l’azienda dell’imprenditore pugliese Paolo Chiafele di Martina Franca

Noinotizie.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scrive Paolo Chiafele: I russi hanno colpito hub vicino al salumificio a Leopoli però non è esploso. È sul tetto. Dall’hub distribuiamo i prodotti di pane, dolci, anche i prodotti della mia azienda Mastro Paolo. Per oggi non lavoreremo, domani saro personalmente a Leopoli. L'articolo Ucraina: drone non esploso sul tetto del salumificio, pericolo per l’azienda dellimprenditore pugliese Paolo Chiafele, di Martina Franca proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

ucraina drone non esploso sul tetto del salumificio pericolo per l8217azienda dell8217imprenditore pugliese paolo chiafele di martina franca

© Noinotizie.it - Ucraina: drone non esploso sul tetto del salumificio, pericolo per l’azienda dell’imprenditore pugliese Paolo Chiafele, di Martina Franca

In questa notizia si parla di: ucraina - drone

Russo fuori, cinese dentro. Cosa sappiamo sull’ultimo drone recuperato dall’Ucraina

Ucraina, attacco con drone russo a Kharkiv: 5 morti e numerosi feriti

Ucraina, stop del Pentagono ai raid a lungo raggio in terra russa | Fiamme in sito nucleare dopo l'abbattimento di un drone ucraino

ucraina drone esploso tettoUcraina: drone non esploso sul tetto del salumificio, pericolo per l’azienda dell’imprenditore pugliese Paolo Chiafele, di Martina Franca - Dall’hub distribuiamo i prodotti di pane, dolci, anche i prodotti della mia azienda Mastro Paolo. Lo riporta noinotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Ucraina Drone Esploso Tetto