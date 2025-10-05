Ucraina | drone non esploso sul tetto del salumificio pericolo per l’azienda dell’imprenditore pugliese Paolo Chiafele di Martina Franca Nella stessa zona in treno con 110 attivisti italiani a bordo sfiorato da droni russi
Paolo Chiafele, originario di Martina Franca, salumaio, da anni opera in Ucraina. Il suo salumificio, con il marchio “Mastro Paolo”, è all’interno dell’hub della grande distribuzione Silpo (foto). Sul tetto di quel centro commerciale si trova in queste ore un drone di fabbricazione iraniana, carico di esplosivo ma inesploso. La situazione è di grave pericolo. Sul posto gli agenti dei servizi di sicurezza e gli artificieri. Tentativo di bonifica della zona nel pomeriggio. Scrive Paolo Chiafele: I russi hanno colpito hub vicino al salumificio a Leopoli però non è esploso. È sul tetto. Dall’hub distribuiamo i prodotti di pane, dolci, anche i prodotti della mia azienda Mastro Paolo. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
