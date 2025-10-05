Ucraina | drone non esploso sul tetto del salumificio pericolo per l’azienda dell’imprenditore pugliese Paolo Chiafele di Martina Franca Nella stessa zona in treno con 110 attivisti italiani a bordo sfiorato da droni russi
Nella zona di Lviv (Leopoli) un treno con a bordo 110 attivisti italiani è stato sfiorato da droni russi. Non è successo solo questo oggi, riguardo ad italiani in Ucraina. Paolo Chiafele, originario di Martina Franca, salumaio, da anni opera in Ucraina. Il suo salumificio, con il marchio “Mastro Paolo”, è all’interno dell’hub della grande distribuzione Silpo (foto). Sul tetto di quel centro commerciale si trova in queste ore un drone di fabbricazione iraniana, carico di esplosivo ma inesploso. La situazione è di grave pericolo. Sul posto gli agenti dei servizi di sicurezza e gli artificieri. Tentativo di bonifica della zona nel pomeriggio. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
In questa notizia si parla di: ucraina - drone
