Ucraina | bombe su Leopoli paura nel treno con 110 pacifisti italiani Estonia | Europa si svegli vergogna silenzio su Putin
Edifici distrutti, incendi, quartieri al buio, i residenti costretti nei rifugi. Leopoli ha vissuto in una notte "il peggior attacco dall'inizio dell'invasione", in cui di rado i droni e missili russi raggiungono il profondo ovest dell'Ucraina. Stavolta, i raid di Mosca hanno sterminato una famiglia di quattro persone, tra cui un'adolescente, e colpito le infrastrutture energetiche essenziali con l'inverno alle porte. E hanno sfiorato un treno sul quale viaggiano 110 attivisti pacifisti italiani di ritorno dalla decima missione Mean - Movimento europeo di azione non violenta - partiti da Kiev e diretti al confine polacco L'articolo Ucraina: bombe su Leopoli, paura nel treno con 110 pacifisti italiani. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
In questa notizia si parla di: ucraina - bombe
Zelensky: "Mercoledì nuovi colloqui di pace tra Kiev e Mosca" | Ancora bombe sull'Ucraina: due morti in un massiccio attacco russo con droni e missili
In fuga dalle bombe in Ucraina, il pallone come una salvezza: “Sogni e futuro grazie alla Fiorentina”
Oltre 1200 bombe lanciate dai russi in Ucraina in sette giorni. Il video pubblicato da Zelensky – Il video
Pioggia di #droni e missili sull’#Ucraina, a #Leopoli sfiorato dalle bombe un convoglio umanitario con attivisti #italiani. I nostri connazionali sono in territorio polacco e stanno bene, ha assicurato il Ministro degli esteri #Tajani. ? Alessandra Giannoli https:// - X Vai su X
Le bombe su Gaza e l’aggressione dell’Ucraina sono capitoli diversi del racconto di una ferita che sta lacerando l’umanità: la realtà di un mondo in cui i governi sempre più spesso calpestano i diritti umani e ignorano il valore del diritto internazionale. A Gaza, Vai su Facebook
Ucraina, bombe su Leopoli, paura nel treno con 110 italiani - Leopoli ha vissuto in una notte "il peggior attacco dall'inizio dell'invasione", in cui di rado i droni e missili russi ... Riporta ansa.it
Raid russi su Leopoli, ore di paura per un gruppo di bergamaschi - Nella notte tra sabato e domenica 5 ottobre si sono trovati ad assistere all’attacco russo nei cieli dell’Ucraina. Scrive ecodibergamo.it