Ucraina | bombe su Leopoli paura nel treno con 110 pacifisti italiani Estonia | Europa si svegli vergogna silenzio su Putin

Edifici distrutti, incendi, quartieri al buio, i residenti costretti nei rifugi. Leopoli ha vissuto in una notte "il peggior attacco dall'inizio dell'invasione", in cui di rado i droni e missili russi raggiungono il profondo ovest dell'Ucraina. Stavolta, i raid di Mosca hanno sterminato una famiglia di quattro persone, tra cui un'adolescente, e colpito le infrastrutture energetiche essenziali con l'inverno alle porte. E hanno sfiorato un treno sul quale viaggiano 110 attivisti pacifisti italiani di ritorno dalla decima missione Mean - Movimento europeo di azione non violenta - partiti da Kiev e diretti al confine polacco L'articolo Ucraina: bombe su Leopoli, paura nel treno con 110 pacifisti italiani. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

