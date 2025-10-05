Ucraina attacco Russia su larga scala | droni e missili su diverse regioni

(Adnkronos) – L'esercito russo ha lanciato nuove ondate di droni contro diverse località dell'Ucraina nella notte tra sabato e domenica 5 ottobre, provocando allarmi aerei in diverse regioni. Lo riferiscono le forze di difesa aerea ucraine. Zaporizhzhya è stata colpita questa mattina da un attacco combinato di droni e aerei, ha dichiarato su Telegram l'amministratore . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

