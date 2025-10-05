Ucraina attacco notturno su larga scala della Russia | vittime e case in fiamme
(LaPresse) In Ucraina, almeno cinque civili sono morti in un massiccio attacco notturno lanciato dalla Russia. Lo ha annunciato il presidente ucraino Zelensky, precisando che sono stati usati oltre 50 missili balistici e 500 droni contro infrastrutture civili in nove regioni del Paese. A Leopoli, città simbolo dell’Ucraina occidentale e spesso considerata un rifugio sicuro, quattro persone, tra cui un ragazzo di 15 anni, hanno perso la vita. Un’altra donna è stata uccisa a Zaporizhzhia, dove si registrano anche nove feriti. I bombardamenti hanno lasciato decine di migliaia di case senza elettricità. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Si continua a morire in Ucraina. Nella regione di Sumy un attacco notturno con droni russi ha colpito un’abitazione civile, uccidendo una famiglia di quattro persone, tra cui due bambini di sei e quattro anni - facebook.com Vai su Facebook
