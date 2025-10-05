Ucraina attacco di droni su larga scala | morti e feriti Polonia | Jet in volo per garantire la sicurezza aerea
Manifestazioni e cortei occupano le prime pagine dei giornali, ma la guerra in Ucraina non si ferma. Nella notte su tutto il Paese si è abbattuto un attacco di droni su larga scala, scrive The Kyiv Independent su X. Tra le città colpite Leopoli, Ivano-Frankivsk e, aggiunge Ukrinform, anche Zaporizhzhia. Quattro persone sono morte, e almeno altrettante sono rimaste ferite. Numerosi gli edifici danneggiati, anche residenziali. E proprio a causa degli attacchi nella regione di Leopoli, vicino al confine, la Polonia ha fatto fatto decollare i propri aerei per garantire la sicurezza aerea. “Gli aerei polacchi e alleati stanno operando intensamente nel nostro spazio aereo, mentre i sistemi di difesa aerea e di ricognizione radar basati a terra hanno raggiunto il massimo livello di prontezza operativa” ha dichiarato il Comando operativo delle Forze armate polacche in un post su X dove si parla di azioni “di natura preventiva” che “mirano a proteggere lo spazio aereo e i cittadini, soprattutto nelle aree adiacenti alla regione minacciata”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
