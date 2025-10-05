Tuttosport – Volevano ucciderci! E quegli 11 piani a piedi…

2025-10-05 10:34:00 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Tuttosport: È il ribaltamento del sogno americano che diventa “ Italian dream ”. Ma è anche la fotografia del calcio statunitense che oltrepassa i confini e si conquista i riflettori del Vecchio Continente. C’è anche questo nel big match di questa sera tra Juventus e Milan, rappresentato dalla sfida tra gli americani McKennie e Pulisic. E chissà se lo immaginavano, tra uno scherzo e l’altro, di intrecciare i propri destini in campo con indosso due delle maglie più prestigiose del panorama europeo, conosciute e tifate anche lì dove il “soccer” non è certo uno degli sport più seguiti, seppur in ascesa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

