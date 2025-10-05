Tuttosport – il siparietto non visto in tv

2025-10-05 22:31:00 Arrivano conferme da TS: In una sfida ad alta tensione tra Juventus e Milan, l’occasione più ghiotta della partita capita sui piedi di Christian Pulisic. L’americano ha la grande opportunità di portare avanti i rossoneri dagli undici metri, ma il suo rigore finisce clamorosamente alto sopra la traversa. Il portiere bianconero Di Gregorio si era tuffato dalla parte opposta, battuto sul tempo, ma il tiro del numero 11 del Milan, indirizzato con il piatto, si rivela impreciso. Un errore pesante in un momento chiave della gara e che avrebbe cambiato l’inerzia. Il gesto tecnico ha fatto sfumare un potenziale vantaggio cruciale per gli uomini di Allegri, che ha deciso di non guardare nell’occasione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

