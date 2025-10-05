Tutto pronto per la festa di Santa Giustina | il programma delle celebrazioni
La città si prepara a rendere omaggio a una delle sue figure più amate e identitarie. Martedì 7 ottobre la Chiesa padovana celebra Santa Giustina, vergine, martire e copatrona della Diocesi, in una giornata di fede e tradizione che ogni anno richiama centinaia di fedeli nella basilica a lei. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: tutto - pronto
Fiumicino, tutto pronto per l’inaugurazione della nuova Darsena
Wesley saluta il Flamengo: “Me ne vado con il cuore pieno di gratitudine”, tutto pronto per la nuova avventura con la Roma
A Siena è il giorno del Palio, tutto pronto per le mille emozioni della Piazza
A #Roma è tutto pronto per l'evento centrale di #UrbanNature il Festival della #natura in città, all'orto botanico sta per partire la prima visita guidata - X Vai su X
Tutto pronto per la Festa dell'Avis . Ecco il programma per DOMENICA 5 ottobre (alle 13,30 pranzo sociale a Cascina Bianca). Info-line 02-9522198 - facebook.com Vai su Facebook
Tutto pronto per la festa di Santa Giustina: il programma delle celebrazioni - Martedì 7 ottobre 2025 la città di Padova celebra la prima santa donna della storia, vergine, protomartire e copatrona della diocesi. padovaoggi.it scrive
Sant’Onofrio, tutto pronto per la secolare festa della Santa Croce: protagonista in chiusura la Taranta - Le celebrazioni religiose si concluderanno domani con la solenne processione della reliquia donata alla comunità dal Vaticano nel 1750 per poi lasciare spazio al programma civile con tanta musica e in ... Da ilvibonese.it