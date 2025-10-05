Tuttineri l’ultima sfida C’è Calvisano al Montano
Una società che fino a poche stagioni fa militava nella massima divisione e che, con Alberto Chiesa in campo, vinse quattro Scudetti tra il 2014 ed il 2019. Ma anche a seguito del ridimensionamento tecnico che l’ha vista ripartire lo scorso anno dalla Serie A2, prima di essere promossa, Calvisano resta una squadra ostica. Ed ecco quindi che il match che vedrà impegnati oggi alle 15,30 i Cavalieri Union, al Montano, si prospetta impegnativo. Per i "tuttineri" si tratterà della terza ed ultima amichevole pre-campionato, dopo il ko contro Livorno e la vittoria esterna contro il Parma ottenuta la scorsa settimana. 🔗 Leggi su Lanazione.it