Tuttineri l’ultima sfida C’è Calvisano al Montano

Lanazione.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una società che fino a poche stagioni fa militava nella massima divisione e che, con Alberto Chiesa in campo, vinse quattro Scudetti tra il 2014 ed il 2019. Ma anche a seguito del ridimensionamento tecnico che l’ha vista ripartire lo scorso anno dalla Serie A2, prima di essere promossa, Calvisano resta una squadra ostica. Ed ecco quindi che il match che vedrà impegnati oggi alle 15,30 i Cavalieri Union, al Montano, si prospetta impegnativo. Per i "tuttineri" si tratterà della terza ed ultima amichevole pre-campionato, dopo il ko contro Livorno e la vittoria esterna contro il Parma ottenuta la scorsa settimana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

tuttineri l8217ultima sfida c8217232 calvisano al montano

© Lanazione.it - Tuttineri, l’ultima sfida. C’è Calvisano al Montano

Cerca Video su questo argomento: Tuttineri L8217ultima Sfida C8217232