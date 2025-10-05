Tutti in coda per il social housing | C’è fame di prezzi calmierati
Boom di prenotazioni a, nel Sud Milano, per "Gemme", il nuovo progetto di social housing che porterà nel comune spazi abitativi e servizi commerciali a prezzi calmierati. Ieri mattina, in occasione dell’open day, oltre 160 famiglie hanno visitato l’appartamento campione, mentre più di 350 si sono già candidate per accedere alle soluzioni abitative proposte. Il progetto “Gemme“ prevede, a inizio 2026, la consegna di 178 appartamenti in classe A, disponibili sia in vendita convenzionata sia in affitto convenzionato. Le tipologie spaziano dai bilocali ai quadrilocali, tutti dotati di posto auto. I bilocali sono offerti in affitto a partire da 585 euro al mese, mentre i trilocali sono in vendita da 2. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
