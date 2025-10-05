Tutti i segreti della stand up comedy | dall' Osteria democratica al Ghe Pensi Mi così si riempiono i locali di Milano

Milanotoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Osteria Democratica, zona Navigli, c’è molta gente: è martedì, la serata dedicata alla stand up comedy. La 121esima. Esiste più o meno da quando è stato aperto il locale, nel 2022. Al centro della stanza c’è un palco con microfono, fili, cavi, casse e un leggio. Lì si alternano nove comici. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tutti - segreti

Delirio (2025) come finisce: tutti i segreti e spiegazione del finale

Teoria su star wars svela tutti i segreti sui fantasmi della forza

90 day fiancé: la coppia vincente che sorprende tutti con i suoi segreti

Sul nuovo numero: inchiesta sulla comicità e la stand-up comedy - Per far ridere bastano un palco, un microfono e una persona che parla: di sesso, politica, religione e soprattutto di sé, dei propri difetti, debolezze, perversioni. Lo riporta repubblica.it

Teatro del parco, tutti in piedi per Alice Mangione, la metà di The Pozzoli's Family. Al via la programmazione incentrata sulla stand up comedy - Salgono sul palcoscenico del Teatro del Parco, alcuni tra i nuovi comici italiani più corrosivi, innovativi e originali per cinque spettacoli dal 18 febbraio al 15 aprile, in scena con le loro nuove ... Secondo ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Tutti Segreti Stand Up