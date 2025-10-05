Filippo Bisciglia e Pamela Camassa hanno annunciato la separazione dopo ben 17 anni d’amore. Ma un dettaglio social lasciava intuire da tempo la fine della loro relazione. Ecco tutti i dettagli! Leggi anche: Filippo Bisciglia ha una ex moglie? Con chi stava prima di Pamela Camassa? Dopo diciassette anni di amore, Filippo Bisciglia e Pamela Camassa hanno ufficializzato la loro separazione, lasciando senza parole i fan che li avevano sempre considerati una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo. L’ annuncio è arrivato via Instagram, con due messaggi quasi identici, pubblicati a distanza di poche ore. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Tutta la verità sulla separazione di Filippo Bisciglia e Pamela Camassa: il dettaglio di cui nessuno si è accorto