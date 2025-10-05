Turista uccisa dalla ruspa Gnoli resta in carcere | Pericoloso Pochi giorni prima altra donna sfiorata
Ravenna, 5 ottobre 2025 – Appena una settimana prima della tragedia di Pinarella, qualcuno aveva già intravisto il rischio. Una donna, poi ascoltata dai carabinieri, ha raccontato di essere stata sfiorata da una manovra pericolosa della ruspa cingolata condotta da Lerry Gnoli, lo stesso operaio cervese che il 24 maggio scorso, in retromarcia, ha investito e ucciso sul colpo la turista vicentina Elisa Spadavecchia, 66 anni. Quella volta il mezzo aveva sterzato all’ultimo, mancandola di pochi metri: la scena era stata talmente spaventosa che la bagnante, dopo aver urlato al manovratore, aveva lasciato la spiaggia sotto choc e indignata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
