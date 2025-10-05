Turismo sostenibile e competitivo A Lucca il convegno di Forza Italia
Si è tenuto al Grand Hotel Guinigi il convegno “Per una sana gestione del turismo: destagionalizzare e delocalizzare”, promosso da Forza Italia. L’incontro ha registrato una grande partecipazione, confermando l’impegno del partito per uno sviluppo turistico diffuso, capace di coniugare qualità dell’offerta e competitività del sistema Lucchesia-Versilia. Coordinato dall’assessore al turismo del Comune di Lucca, Remo Santini, e da Carlo De Romanis, responsabile del dipartimento nazionale turismo di Forza Italia, l’evento ha visto la presenza dei candidati regionali Deborah Bergamini, Carlo Bigongiari e Romina Mariotti, oltre a rappresentanti di associazioni di categoria e amministratori locali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: turismo - sostenibile
A Vietri sul Mare il primo Forum Mediterraneo del Turismo Sostenibile
Turismo rurale sostenibile prospera nel sud della Cina
Turismo sostenibile, Spighe Verdi 2025: i Comuni premiati con la certificazione ambientale
Cristina Casali: “Organizzo avventure accessibili perché il turismo sostenibile sia senza barriere” - X Vai su X
Al Lago Sirino la seconda edizione di NAIADI: tre giorni dedicati a ambiente, biodiversità e turismo sostenibile. Oggi il focus su agricoltura e turismo, domani chiusura con le attività del Parco. - facebook.com Vai su Facebook
Turismo sostenibile e competitivo. A Lucca il convegno di Forza Italia - Focus su qualità dell’offerta e innovazione normativa: "Adesso è necessario un cambio di ro ... Lo riporta msn.com
Oltre 28 milioni alle Regioni per un turismo sostenibile e competitivo - Nuove risorse per il settore del turismo grazie all'accordo sul riparto delle risorse del Fondo Unico Nazionale per il Turismo (FUNT) ... Come scrive msn.com