Turismo sostenibile e competitivo A Lucca il convegno di Forza Italia

Lanazione.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è tenuto al Grand Hotel Guinigi il convegno “Per una sana gestione del turismo: destagionalizzare e delocalizzare”, promosso da Forza Italia. L’incontro ha registrato una grande partecipazione, confermando l’impegno del partito per uno sviluppo turistico diffuso, capace di coniugare qualità dell’offerta e competitività del sistema Lucchesia-Versilia. Coordinato dall’assessore al turismo del Comune di Lucca, Remo Santini, e da Carlo De Romanis, responsabile del dipartimento nazionale turismo di Forza Italia, l’evento ha visto la presenza dei candidati regionali Deborah Bergamini, Carlo Bigongiari e Romina Mariotti, oltre a rappresentanti di associazioni di categoria e amministratori locali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

turismo sostenibile e competitivo a lucca il convegno di forza italia

© Lanazione.it - Turismo sostenibile e competitivo. A Lucca il convegno di Forza Italia

In questa notizia si parla di: turismo - sostenibile

A Vietri sul Mare il primo Forum Mediterraneo del Turismo Sostenibile

Turismo rurale sostenibile prospera nel sud della Cina

Turismo sostenibile, Spighe Verdi 2025: i Comuni premiati con la certificazione ambientale

turismo sostenibile competitivo luccaTurismo sostenibile e competitivo. A Lucca il convegno di Forza Italia - Focus su qualità dell’offerta e innovazione normativa: "Adesso è necessario un cambio di ro ... Lo riporta msn.com

turismo sostenibile competitivo luccaOltre 28 milioni alle Regioni per un turismo sostenibile e competitivo - Nuove risorse per il settore del turismo grazie all'accordo sul riparto delle risorse del Fondo Unico Nazionale per il Turismo (FUNT) ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Turismo Sostenibile Competitivo Lucca