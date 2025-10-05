turismo sostenibile e competitivo a lucca il convegno di forza italia

Si è tenuto al Grand Hotel Guinigi il convegno “Per una sana gestione del turismo: destagionalizzare e delocalizzare”, promosso da Forza Italia. L’incontro ha registrato una grande partecipazione, confermando l’impegno del partito per uno sviluppo turistico diffuso, capace di coniugare qualità dell’offerta e competitività del sistema Lucchesia-Versilia. Coordinato dall’assessore al turismo del Comune di Lucca, Remo Santini, e da Carlo De Romanis, responsabile del dipartimento nazionale turismo di Forza Italia, l’evento ha visto la presenza dei candidati regionali Deborah Bergamini, Carlo Bigongiari e Romina Mariotti, oltre a rappresentanti di associazioni di categoria e amministratori locali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

