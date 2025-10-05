Turismo l’estate jesina ha il segno più
"In aumento il flusso turistico in città rispetto allo scorso anno". Ad annunciarlo l'amministrazione comunale nel fornire i numeri dell'estate jesina, che ha visto sfiorare le cinquemila presenze nei musei della città di Federico II. I Musei civici hanno conteggiato 4.901 accessi (il picco ad agosto con 1.511, seguito da settembre con 1.465) rispetto ai 3.494 dello stesso periodo dello scorso anno (+40,3%). Di questi, in 3.167 hanno visitato le sale museali, altri 1.734 hanno visitato mostre, eventi o partecipato a laboratori. Nel mese di giugno, con 923 accessi rispetto ai 496 precedenti, si è registrata la percentuale di accessi più alta rispetto allo scorso anno (+86,1%).
In questa notizia si parla di: turismo - estate
