Turismo la coop con 15 alberghi | Vacanze più brevi e last minute
La forza della cooperazione. Da una sola struttura in autogestione a un gruppo societario con quindici alberghi stagionali tra Valle d’Aosta, Veneto, Trentino-Alto Adige, Umbria e Marche, sia in montagna che al mare, da due a quattro stelle. Tutto è partito da don Lino Ramini, assistente spirituale delle fabbriche di Civitanova, in modo particolare della S.G.I. (Società Gestioni Industriali, ex Cecchetti), attento alle problematiche dei lavoratori. Durante l’anno organizzava tante attività in parrocchia per i giovani, ma in estate li perdeva di vista. Da qui la mission di trovare un albergo in montagna, sulle Dolomiti, per i campi scuola: vacanze a cui poteva partecipare anche chi era meno abbiente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Turismo, il 15% degli alberghi non ha ancora aperto - Con queste premesse, non stupisce quindi che oltre l’80% delle strutture intervistate dichiari che chiuderà l’anno in perdita, in considerazione dei costi sostenuti e delle prenotazioni attualmente ... Come scrive ilsole24ore.com
Turismo, in Italia aumentano alberghi di lusso e c’è il ritorno degli stranieri. I dati - In particolare, i pernottamenti sono stati maggiori del +3% ... tg24.sky.it scrive