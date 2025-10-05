Il turismo italiano sta vivendo una fase di crescita senza precedenti, trainato non solo dalla forza del brand Italia ma anche da un riposizionamento verso l’alta gamma. A confermarlo è Manfredi Lefebvre d’Ovidio, imprenditore di lungo corso e oggi primo italiano a ricoprire la presidenza del World Travel & Tourism Council (WTTC), la più importante organizzazione mondiale del settore. La sua visione è chiara: il turismo di lusso non è un segmento elitario e marginale, ma un modello capace di generare valore economico, sociale e ambientale senza pesare eccessivamente sui territori. Si è appena concluso il Summit del World Travel & Tourism Council, ospitato per la prima volta a Roma, che ha riunito oltre 1. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Turismo in Italia? Crescita recors, grazie al lusso