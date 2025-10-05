Turismo FH55 Hotels | per Grand Hotel Palatino di Roma restyling da 27 mln e 5a stella in arrivo

(Adnkronos) – Con l’inaugurazione della nuova Presidential Suite, l’FH55 Grand Hotel Palatino di Roma compie un passo decisivo nel percorso di trasformazione che lo porterà a diventare un 5 stelle lusso entro il 2026. Un investimento importante, una visione strategica chiara e una forte attenzione alla sostenibilità: così FH55 Hotels ridefinisce l’ospitalità di lusso nella . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: turismo - fh55

Il turismo ha il potenziale non solo di promuovere la pace ma anche di responsabilizzare, rigenerare e trasformare in modo sostenibile il nostro mondo: è l'invito lanciato da World Tourism Organization (UNWTO) in occasione della GIORNATA MONDIALE D - facebook.com Vai su Facebook

Turismo, FH55 Hotels: per Grand Hotel Palatino di Roma restyling da 27 mln e 5a stella in arrivo - Catani, vicepresident Operations del gruppo: 'Il riposizionamento nel segmento lusso porterà a una crescita del fatturato' ... Riporta msn.com

Turismo, FH55 Hotels: crescita consolidata e nuovo volto per il Grand Hotel Palatino - Settant’anni di storia, quattro strutture iconiche tra Roma e Firenze, e una visione manageriale che guarda al futuro senza dimenticare il valore delle radici. Come scrive adnkronos.com