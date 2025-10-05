Turismo e intrattenimenti nasce l' associazione dei commercianti dei due Lidi

Le 40 imprese dei Lidi Pomposa e Scacchi hanno deciso di fondare una associazione di promozione sociale, denominata 'PomposaScacchi', con l'obiettivo di organizzare intrattenimenti ed eventi attraverso un calendario ricco di appuntamenti, a partire già dal 2026. Un'iniziativa, in previsione della. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

