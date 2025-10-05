Turchia manifestazione a Istanbul a sostegno di Gaza e Flotilla

Migliaia di persone si sono radunate domenica a Istanbul in Turchia  per una manifestazione a sostegno della popolazione palestinese  e del tentativo della Global Sumud Flotilla di raggiungere la Striscia di Gaza per consegnare aiuti ai suoi abitanti. Il corteo fa parte di una serie di manifestazioni organizzate in diverse città europee in vista del secondo anniversario dell’ inizio della guerra a Gaza, scatenata dall’attacco contro Israele di Hamas il 7 ottobre 2023. Le immagini hanno mostrato folle di persone che camminavano dall’iconica Santa Sofia fino alle rive del Corno d’Oro, dove sono state accolte da decine di imbarcazioni decorate con bandiere turche e palestinesi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

