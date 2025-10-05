Tudor | Rugani affidabile nessuna gabbia per Modric Oggi dobbiamo pedalare
Le dichiarazioni del tecnico della Juventus prima del Milan Igor Tudor ha parlato prima di Juve Milan, match valido per la sesta giornata di Serie A, ai microfoni di DAZN. DAVID – «Scelgo il giocatore adatto alla partita. Poi giocheranno tutti, anche quelli in panchina che non entrano». CONTINUITÀ – «Nessuna
Juventus, Tudor conferma Rugani: il difensore rimane in bianconero
Rugani Juve, nuova vita in bianconero per il difensore? Il centrale ha convinto Tudor: adesso il suo status è questo. Cosa risulta
Juve, il mercato non porta difensori: Tudor costretto a far giocare Rugani e Djalò?
Formazioni #JuveMilan #Juventus: Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Locatelli (C), McKennie, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. Allenatore: Tudor. #Milan: Maignan (C); Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pu
La formazione titolare scelta da mister Tudor per la partita di questa sera A disposizione : Di Gregorio, Pinsoglio, Conceicao, Vlahovic, Zhegrova, Adzic, Kostic, Openda, Rugani, Joao Mario #VillarrealJuve #UCL
Tudor a Dazn: "David? Ho scelto l'attaccante più adatto per la partita. Oggi bisogna pedalare qualche minuto in più. Rugani giocatore affidabile. Nessuna gabbia per Modric"
Tra poco Juventus-Milan, Tudor spiega: "Rugani è un giocatore affidabile, giusto che giochi"