Tudor | Rugani affidabile nessuna gabbia per Modric Oggi dobbiamo pedalare

Calcionews24.com | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Le dichiarazioni del tecnico della Juventus prima del Milan Igor Tudor ha parlato prima di Juve Milan, match valido per la sesta giornata di Serie A, ai microfoni di DAZN. DAVID – «Scelgo il giocatore adatto alla partita. Poi giocheranno tutti, anche quelli in panchina che non entrano». CONTINUITÀ – «Nessuna . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

tudor rugani affidabile nessuna gabbia per modric oggi dobbiamo pedalare

© Calcionews24.com - Tudor: «Rugani affidabile, nessuna gabbia per Modric. Oggi dobbiamo pedalare»

In questa notizia si parla di: tudor - rugani

Juventus, Tudor conferma Rugani: il difensore rimane in bianconero

Rugani Juve, nuova vita in bianconero per il difensore? Il centrale ha convinto Tudor: adesso il suo status è questo. Cosa risulta

Juve, il mercato non porta difensori: Tudor costretto a far giocare Rugani e Djalò?

tudor rugani affidabile nessunaTudor a Dazn: "David? Ho scelto l'attaccante più adatto per la partita. Oggi bisogna pedalare qualche minuto in più. Rugani giocatore affidabile. Nessuna gabbia per Modric" - Le parole del tecnico bianconero: Coem mai oggi ha scelto David? Come scrive tuttojuve.com

tudor rugani affidabile nessunaTra poco Juventus-Milan, Tudor spiega: "Rugani è un giocatore affidabile, giusto che giochi" - Il tecnico della Juventus, Igor Tudor, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal fischio d'inizio del posticipo dello Stadium contro il. Riporta tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Tudor Rugani Affidabile Nessuna