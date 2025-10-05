Inter News 24 L’allenatore della Juventus, Igor Tudor, ha analizzato così il pareggio ottenuto in campionato contro il Milan di Massimiliano Allegri. Dopo lo 0-0 tra Juventus e Milan all’Allianz Stadium, il tecnico bianconero Igor Tudor ha commentato la prestazione della sua squadra ai microfoni di DAZN. L’allenatore croato ha definito la gara equilibrata e coerente con le aspettative, sottolineando come il pareggio, pur non pienamente soddisfacente, consenta di proseguire su una base solida. Tudor ha poi aggiornato sulle condizioni di Gleison Bremer, difensore brasiliano, spiegando che il giocatore ha accusato un fastidio muscolare in allenamento ma tornerà a disposizione dopo la sosta. 🔗 Leggi su Internews24.com

Tudor fa un mini bilancio: «Abbiamo pregi e difetti, ma con due gol in più avremmo avuto altre due vittorie. Oggi volevamo vincere ma…»