Tudor a Dazn | Oggi dovremo pedalare ma nessuna squadra al mondo può…
Inter News 24 L’allenatore della Juventus, Igor Tudor, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima del match di stasera in campionato contro il Milan. Intervenuto nel corso del prepartita di Juve Milan, match che chiuderà il 6° turno del campionato di Serie A 202526, il tecnico dei bianconeri Igor Tudor ha presentato così la sfida. Partita dell’Allianz Stadium che sarà seguita con partitcolare interesse dall’ Inter e dalle altre pretendenti allo scudetto. CONTINUITÀ – «Nessuna squadra al mondo può fare 90? allo stesso livello. Per me bisogna fare un grande tempo e poi nell’altro tempo non abbiamo mai fatto un disastro. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: tudor - dazn
Tudor a DAZN: «L’obiettivo è essere al massimo per l’esordio col Parma. Douglas Luiz ha qualità, su Vlahovic voglio dire una cosa»
Tudor a DAZN: «Dovremo essere una squadra seria. Kolo Muani ha tanta voglia di Juventus, vedremo. Koopmeiners? Dico questo su di lui»
Tudor a DAZN: «Vinta una partita difficilissima, tutti i cambi hanno risposto bene. Vlahovic? È un giocatore della Juve, vediamo cosa succede in questa settimana»
“ ` `” -: orgoglio croato @alessiodegiu Guarda l’intervista di Igor Tudor su YouTube e sull’app di #DAZN ? - X Vai su X
Juventus-Atalanta, Tudor a DAZN: "Grande prestazione, il primo tempo uno dei migliori. Adzic meritava di giocare" - facebook.com Vai su Facebook
Tudor a Dazn: "David? Ho scelto l'attaccante più adatto per la partita" - Le parole del tecnico bianconero: Coem mai oggi ha scelto David? Segnala tuttojuve.com
Tudor a DAZN: «Rispetto per il Milan ma consapevolezza nei nostri mezzi. Conceicao titolare, Zhegrova sta lavorando. Allegri? Voglio dire una cosa su di lui» - Tudor, il tecnico bianconero a DAZN a poche ore dal match: conferma Conceicao titolare, elogia l’avversario e scherza sul suo rivale in panchina Un tuffo nel passato, uno sguardo al presente e una bat ... juventusnews24.com scrive