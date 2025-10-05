Inter News 24 L’allenatore della Juventus, Igor Tudor, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima del match di stasera in campionato contro il Milan. Intervenuto nel corso del prepartita di Juve Milan, match che chiuderà il 6° turno del campionato di Serie A 202526, il tecnico dei bianconeri Igor Tudor ha presentato così la sfida. Partita dell’Allianz Stadium che sarà seguita con partitcolare interesse dall’ Inter e dalle altre pretendenti allo scudetto. CONTINUITÀ – «Nessuna squadra al mondo può fare 90? allo stesso livello. Per me bisogna fare un grande tempo e poi nell’altro tempo non abbiamo mai fatto un disastro. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Tudor a Dazn: «Oggi dovremo pedalare, ma nessuna squadra al mondo può…»