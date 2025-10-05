Tudor a DAZN | Ci aspettavamo questa partita volevamo vincere ma prendiamo questo punto Ecco perché ho sostituito Yildiz e Conceicao Sulle condizioni di Bremer…

Igor Tudor ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo Juve Milan: tutte le dichiarazioni dell’allenatore bianconero. Igor Tudor ha parlato dopo Juve Milan, match valido per la sesta giornata di Serie A, ai microfoni di DAZN. SULLA PRESTAZIONE – «Una partita come ce la aspettavamo, contro una squadra forte. Volevamo vincere ma ci prendiamo questo punto». POSIZIONI DEI GIOCATORI – «Volevamo anche un po’ scambiare Yildiz con Cambiaso. Nel nostro calcio lui si trova le soluzioni da soli. Con Andrea che si butta in mezzo. Abbiamo fatto cose interessanti in quella parte di campo». SU YILDIZ – «L’ho visto stanco ma anche David e Conceicao. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

