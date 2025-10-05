Tu Si Que Vales nel secondo appuntamento nuove performance da tutto il mondo

Spettacolo.eu | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tu Si Que Vales, nel secondo appuntamento nuove performance di artisti di tutte le età e provenienti da tutto il mondo giudicate da Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi, Paolo Bonolis e Sabrina Ferilli. Dopo l’eccellente esordio di sabato 27 settembre,  Tu Si Que Vales torna in prima serata su Canale 5 sabato 4 ottobre con nuove eccellenti performance di artisti di tutte le età e provenienti da tutto il mondo. A condurre la puntata il collaudato trio formato da Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Tu Si Que Vales – Sabrina Ferilli In giuria come sempre Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli che si esibiscono allegramente con talento e grande ironia insieme a colleghi e amici del mondo dello sport e dello spettacolo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

tu si que vales nel secondo appuntamento nuove performance da tutto il mondo

© Spettacolo.eu - Tu Si Que Vales, nel secondo appuntamento nuove performance da tutto il mondo

In questa notizia si parla di: vales - secondo

Tu sì que vales domina il sabato sera, ballando con le stelle guadagna terreno secondo Auditel

tu que vales secondoTu Sì Que Vales, pagelle seconda puntata: Ferilli e la poltrona “calda” (8), Pellegrini-Littizzetto (7) - Ospiti speciali e incontri emozionanti: ecco come è andata la seconda puntata di Tu Sì Que Vales ... Come scrive dilei.it

Tu si que vales, De Filippi gela Ferilli: "Un ca**o!". E Bonolis furioso: "La vergogna vi pervade" - Nella puntata del 4 ottobre, tanti siparietti tra De Filippi e Ferilli e grandi emozioni con i concorrenti (due già in finale): cosa è successo ... Segnala libero.it

Cerca Video su questo argomento: Tu Que Vales Secondo