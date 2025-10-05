Tu Si Que Vales nel secondo appuntamento nuove performance da tutto il mondo

Tu Si Que Vales, nel secondo appuntamento nuove performance di artisti di tutte le età e provenienti da tutto il mondo giudicate da Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi, Paolo Bonolis e Sabrina Ferilli. Dopo l’eccellente esordio di sabato 27 settembre, Tu Si Que Vales torna in prima serata su Canale 5 sabato 4 ottobre con nuove eccellenti performance di artisti di tutte le età e provenienti da tutto il mondo. A condurre la puntata il collaudato trio formato da Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Tu Si Que Vales – Sabrina Ferilli In giuria come sempre Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli che si esibiscono allegramente con talento e grande ironia insieme a colleghi e amici del mondo dello sport e dello spettacolo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Tu Si Que Vales, nel secondo appuntamento nuove performance da tutto il mondo

Tu sì que vales domina il sabato sera, ballando con le stelle guadagna terreno secondo Auditel

TU SI QUE VALES! La Serie D non smette di sorprendere! Nel Girone I la Top 10 dei giocatori più valutati secondo Transfermarkt vede in vetta Sandona della Sancataldese, ma ci sono anche Reggina, Vibonese e Vigor Lamezia. #SerieD #GironeI #T Vai su Facebook

Tu Sì Que Vales, pagelle seconda puntata: Ferilli e la poltrona “calda” (8), Pellegrini-Littizzetto (7) - Ospiti speciali e incontri emozionanti: ecco come è andata la seconda puntata di Tu Sì Que Vales ... Come scrive dilei.it

Tu si que vales, De Filippi gela Ferilli: "Un ca**o!". E Bonolis furioso: "La vergogna vi pervade" - Nella puntata del 4 ottobre, tanti siparietti tra De Filippi e Ferilli e grandi emozioni con i concorrenti (due già in finale): cosa è successo ... Segnala libero.it