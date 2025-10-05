Tu sì que vales domina il sabato sera ballando con le stelle guadagna terreno secondo Auditel

Analisi degli ascolti televisivi del sabato sera: vittoria di Tu Sì Que Vales e dinamiche di mercato. Il prime time del sabato si conferma come una delle fasce più competitive della settimana televisiva, con programmi che si contendono gli ascolti tra diversi generi e target. La serata ha visto prevalere Tu Sì Que Vales, trasmissione di grande successo condotta da Maria De Filippi, rispetto a Ballando Con Le Stelle di Rai1, che invece mostra segnali di crescita. Contestualmente, altri programmi e approfondimenti culturali mantengono un buon livello di audience, contribuendo a delineare le tendenze attuali del panorama televisivo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

