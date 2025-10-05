Tu sì que vales domina il sabato sera ballando con le stelle guadagna terreno secondo Auditel

Analisi degli ascolti televisivi del sabato sera: vittoria di Tu Sì Que Vales e dinamiche di mercato. Il prime time del sabato si conferma come una delle fasce più competitive della settimana televisiva, con programmi che si contendono gli ascolti tra diversi generi e target. La serata ha visto prevalere Tu Sì Que Vales, trasmissione di grande successo condotta da Maria De Filippi, rispetto a Ballando Con Le Stelle di Rai1, che invece mostra segnali di crescita. Contestualmente, altri programmi e approfondimenti culturali mantengono un buon livello di audience, contribuendo a delineare le tendenze attuali del panorama televisivo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Tu sì que vales domina il sabato sera, ballando con le stelle guadagna terreno secondo Auditel

In questa notizia si parla di: vales - domina

Ascolti tv dal 22 al 28 settembre: montalbano domina mentre tu si que vales conquista il pubblico

Ascolti tv, le pagelle: Tu Sì Que Vales domina su Ballando con le Stelle (e la mossa D’Urso non convince) - facebook.com Vai su Facebook

' , ad Erto, si sviluppa ai piedi del Monte Duranno, la possente cima rocciosa che domina la vallata. È un itinerario adatto ad escursionisti esperti © @roby_viaggiatore - X Vai su X

Tu Sì Que Vales, pagelle seconda puntata: Ferilli e la poltrona “calda” (8), Pellegrini-Littizzetto (7)Tu Sì Que Vales, pagelle seconda puntata: Ferilli e la poltrona ... - Su Canale 5 va in onda la seconda scoppiettante puntata di Tu Sì Que Vales, che porta nella prima serata Mediaset di sabato 4 ottobre una ventata di divertimento e buonumore. Da dilei.it

Tu si que vales 2025: le anticipazioni della seconda puntata del 4 ottobre - Tu si que vales 2025: le anticipazioni, i concorrenti e gli ospiti della seconda puntata del 4 ottobre, giudici, giuria, conduttori ... tpi.it scrive