Tu si Que Vales 2025 replica va in onda su La5 o Mediaset Extra ? Quando rivedere le repliche in tv e in streaming

Spettacoloitaliano.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tu si Que Vales 2025 replica, dove e quando rivedere le repliche in tv e in streaming. Nel 2025 Tu Si Que Vales è tornato con una dodicesima edizione piena di sorprese, cambiamenti e momenti virali. Ecco le novità principali: Paolo Bonolis entra al posto di Gerry Scotti, portando ironia e spontaneità. Confermati Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli (giuria popolare) Il comico Giovannino resta protagonista delle gag. I Conduttori sono Giulia Stabile, Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara. Ma dove, come e quando rivedere le repliche di quest’anno. Ecco quando va in onda Tu si que vales 2025 in replica in tv e in streaming. 🔗 Leggi su Spettacoloitaliano.it

tu si que vales 2025 replica va in onda su la5 o mediaset extra quando rivedere le repliche in tv e in streaming

© Spettacoloitaliano.it - Tu si Que Vales 2025 replica, va in onda su La5 o Mediaset Extra ? Quando rivedere le repliche in tv e in streaming

In questa notizia si parla di: vales - replica

tu que vales 2025Tu Si Que Vales, Maria De Filippi si emoziona e Rudy Zerby folgorato: cosa vedremo stasera - Le anticipazioni della puntata in onda stasera 4 ottobre su Canale 5: gli artisti in gara hanno lasciato tutti i giudici a bocca aperta. Scrive libero.it

tu que vales 2025Tu si que vales 2025: le anticipazioni della seconda puntata del 4 ottobre - Tu si que vales 2025: le anticipazioni, i concorrenti e gli ospiti della seconda puntata del 4 ottobre, giudici, giuria, conduttori ... Come scrive tpi.it

Cerca Video su questo argomento: Tu Que Vales 2025