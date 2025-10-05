Tu si Que Vales 2025 replica va in onda su La5 o Mediaset Extra ? Quando rivedere le repliche in tv e in streaming

Tu si Que Vales 2025 replica, dove e quando rivedere le repliche in tv e in streaming. Nel 2025 Tu Si Que Vales è tornato con una dodicesima edizione piena di sorprese, cambiamenti e momenti virali. Ecco le novità principali: Paolo Bonolis entra al posto di Gerry Scotti, portando ironia e spontaneità. Confermati Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli (giuria popolare) Il comico Giovannino resta protagonista delle gag. I Conduttori sono Giulia Stabile, Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara. Ma dove, come e quando rivedere le repliche di quest’anno. Ecco quando va in onda Tu si que vales 2025 in replica in tv e in streaming. 🔗 Leggi su Spettacoloitaliano.it

