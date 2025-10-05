Durante un’intervista concessa alla Cnn, Donald Trump ha confermato che il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu approva la sospensione dei bombardamenti su Gaza e condivide la prospettiva americana per una possibile intesa nella Striscia. «Sì, Bibi è d’accordo», ha dichiarato il presidente statunitense, sottolineando la sintonia con il leader israeliano sul piano per la pace promosso da Washington. L’affermazione è arrivata dopo una conversazione telefonica tra i due, in seguito al consenso condizionato di Hamas alla proposta americana di cessate il fuoco. La telefonata fra Trump e Netanyahu, secondo Axios: «Bibi ha detto che non c’è nulla festeggiare». 🔗 Leggi su Lettera43.it

Trump: «Se Hamas rifiuta di cedere sarà annientata»