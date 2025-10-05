Trump rilancia slogan | Ora o mai più

3.28 Trump ha pubblicato su Truth una foto aerea della Piazza degli Ostaggi a Tel Aviv, dove decine di migliaia di persone si sono radunate con uno striscione con la scritta "Ora o mai più". Un gesto col quale Trump vuole esortare il governo israeliano ad accettare il suo piano di pace, che prevede una tregua immediata e il rilascio dei rapiti detenuti da Hamas. Il messaggio, rilanciato anche dai media come The Times of Israel, riflette la crescente pressione pubblica e internazionale per una soluzione rapida al conflitto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it