Trump | Netanyahu d' accordo sul piano di pace e sullo stop ai bombardamenti | Israele | Gaza City quasi vuota evacuati 900mila palestinesi

Il premier israeliano: "Hamas sarà smantellato". Cardinale Pizzaballa: "Per la prima volta notizie positive all'orizzonte". Egitto: "I negoziati sulla tregua inizieranno lunedì a Sharm El Sheik". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Trump: "Netanyahu d'accordo sul piano di pace e sullo stop ai bombardamenti" | Israele: Gaza City quasi vuota, evacuati 900mila palestinesi

Netanyahu accetta il piano di Trump per Gaza: “Guerra se Hamas rifiuta”

Mentre Netanyahu candida Trump, lo street artist candida la relatrice Onu su Gaza: la voce che ha denunciato il “genocidio" e la complicità dell'economia. Per il suo ultimo rapporto, gli Usa l'hanno sanzionata

I bombardamenti in Siria alzano l’irritazione di Trump su Netanyahu

Trump: 'Netanyahu è d'accordo a interrompere i bombardamenti. Hamas sarà annientato se non cede il potere a Gaza' - "Si', Bibi è d'accordo": Donald Trump ha risposto così in una intervista alla Cnn quando gli è stato chiesto se il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu fosse d'accordo nell'interrompere i bombardamenti.

