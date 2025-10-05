Trump invia Guardia nazionale a Chicago

5.00 Trump invia 300 membri della Guardia Nazionale a Chicago, decisione presa contro la volontà del governatore dell'Illinois JB Pritzker. La Casa Bianca ha reso noto questo provvedimento mentre la città e la sua periferia vivono tensioni crescenti a causa dei raid degli agenti federali contro gli immigrati illegali. Durante un'operazione di controllo nel quartiere di Brighton Park, una cittadina ame ricana è stata ferita da colpi d'arma da fuoco dalla polizia federale che ha sparato perché la donna era armata. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

