Il presidente Donald Trump ha autorizzato l’invio di 300 soldati della Guardia Nazionale a Chicago per affrontare quella che lui definisce una criminalità fuori controllo. Lo ha annunciato la Casa Bianca, mentre sale la tensione nella città e alla sua periferia per i raid degli agenti federali contro gli immigrati illegali. “In mezzo a continue rivolte violente e all’illegalità, che i leader locali come Pritzker si sono rifiutati di fermare, il presidente Trump ha autorizzato 300 membri della Guardia Nazionale per proteggere gli agenti e le proprietà federali”, ha dichiarato Abigail Jackson, portavoce della Casa Bianca. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Trump invia 300 soldati della Guardia Nazionale anche a Chicago, dopo Washington, Los Angeles, Memphis e Portland