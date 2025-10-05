Trump Hamas sarà annientato se non cede il potere a Gaza Bibi d' accordo su stop ai bombardamenti e al piano di pace

Hamas subirà una «distruzione completa» se si rifiuterà di cedere il potere e il controllo di Gaza: lo ha detto Donald Trump in una intervista alla Cnn. «Sì, Bibi è d’accordo": Donald Trump ha risposto così quando gli è stato chiesto se il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu fosse d’accordo nell’interrompere i bombardamenti a Gaza e sostenere la visione più ampia degli Stati. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Trump, "Hamas sarà annientato se non cede il potere a Gaza. Bibi d'accordo su stop ai bombardamenti e al piano di pace"

In questa notizia si parla di: trump - hamas

Palestina,Trump:Londra ricompensa Hamas

Israele invade Gaza City: via all'assalto finale con tank, caccia e droni. Trump: «Hamas non usi gli ostaggi come scudi umani»

Netanyahu accetta il piano di Trump per Gaza: “Guerra se Hamas rifiuta”

Netanyahu: "Hamas sarà smantellato e costretto ad accettare il piano Trump" - facebook.com Vai su Facebook

Il presidente degli #StatiUniti #Trump si mostra impaziente. "Hamas deve muoversi in fretta", intima, "altrimenti tutte le scommesse saranno annullate. Non tollererò ritardi" - X Vai su X

Trump: 'Netanyahu è d'accordo a interrompere i bombardamenti. Hamas sarà annientato se non cede il potere a Gaza' - "Si', Bibi è d'accordo": Donald Trump ha risposto così in una intervista alla Cnn quando gli è stato chiesto se il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu fosse d'accordo nell'interrompere i ... Segnala ansa.it

Trump, 'Hamas sarà annientato se non cede potere a Gaza' - Hamas subirà una "distruzione completa" se si rifiuterà di cedere il potere e il controllo di Gaza: lo ha detto Donald Trump in una intervista alla Cnn. altoadige.it scrive