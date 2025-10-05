Trump | Hamas ceda potere o annientato

17.40 "Completo annientamento": è quello che rischia Hamas se non cederà il potere e il controllo della Striscia di Gaza. Così il presidente Trump, che ha detto aspettare "presto" chiarimenti sulla posizione del gruppo palestinese sul piano usa per Gaza.Il premier israeliano,ha anche detto Trump, è d'accordo su stop dei bombardamenti e piano di pace. "Finché non verrà rispettata la prima clausola, ovvero il rilascio di tutti gli ostaggi, vivi e morti, non passeremo ad altre clausole" del piano Trump, ha detto Netanyahu. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: trump - hamas

