Trump | Buona l' idea di Putin di estendere per un anno l' accordo sulle armi nucleari

trump buona idea putinTrump, buona idea Putin di estendere accordo armi nucleari - "Sembra una buona idea": Donald Trump ha risposto cosi' ai reporter che gli chiedevano cosa pensasse dell'idea di Putin di estendere per un anno l'accordo sulle armi nucleari. Lo riporta ansa.it

trump buona idea putinCasa Bianca, per Trump offerta di Putin su Start è buona - "Trump è al corrente dell'offerta di Putin di estendere l'accordo Start" sulle armi nucleari e "pensa sia un buona idea". Segnala ansa.it

